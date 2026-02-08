Após reconciliação, Lauana Prado e Tati Dias revelam expectativas sobre sexo do bebê





Lauana Prado e Tati Dias, ambas de 36 anos, vivem juntas a fase da maternidade após retomarem o relacionamento. Neste domingo (8), a cantora sertaneja compartilhou momentos ao lado da companheira nas redes sociais e comentou sobre as expectativas do casal em relação ao sexo do bebê, cuja gestação foi anunciada por Lauana no mês de janeiro.

Durante os stories, as duas revelaram que o exame de sexagem fetal deve ser realizado ainda nesta semana. Lauana afirmou que acredita já ser possível descobrir o sexo da criança, enquanto Tati disse ter “certeza absoluta” sobre o resultado. Em tom descontraído, elas dividiram a curiosidade com os seguidores.

Tati também envolveu o filho na conversa e perguntou o que ele achava que seria o bebê. O menino respondeu acreditar que será um menino e disse que gostaria de chamá-lo de “Toto”, o que rendeu brincadeiras de Lauana, que comentou que o desejo reflete a vontade de ter um irmão.

Além das conversas sobre a gestação, o casal trocou carinhos e beijos durante os registros. Em clima leve, Lauana brincou dizendo que as duas estavam com jeito de “idosas”, sendo corrigida por Tati, que afirmou que, na verdade, elas estavam com jeito de “mães”. A reconciliação foi confirmada publicamente na última terça-feira (3/2), quando a cantora anunciou que o casal havia retomado o namoro após um período de pausa.