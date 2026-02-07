Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, morre aos 47 anos





O mundo do rock perdeu uma de suas vozes mais marcantes neste sábado (07). Brad Arnold, líder e fundador da banda americana 3 Doors Down, faleceu aos 47 anos. O músico enfrentava uma batalha contra um câncer renal em estágio avançado, que recentemente havia atingido os pulmões.

A confirmação do falecimento foi feita pelos integrantes da banda através de um comunicado oficial nas redes sociais. Segundo a nota, Arnold morreu de forma serena, cercado pelo apoio da esposa, Jennifer, e de seus familiares próximos.

Legado e trajetória

Além de ser a voz por trás de sucessos globais como "Kryptonite", "Here Without You" e "When I'm Gone", Brad foi lembrado pelos companheiros de grupo por sua integridade e caráter. No texto de despedida, o 3 Doors Down ressaltou que, para além do talento artístico, Arnold era admirado por sua personalidade generosa e força diante da doença.