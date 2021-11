Mãe de Marília Mendonça e sertanejos participam de culto em homenagem à cantora

Hoje também foi realizada a missa de 7º dia para homenagear o produtor Henrique Ribeiro, que morreu junto com Marília e Abicieli no acidente.

Marília Mendonça morreu na sexta-feira (05) em um acidente de avião em Caratinga, no interior de Minas Gerais, a caminho de um show. Ela deixou o filho Léo, de 1 ano e 11 meses, fruto de seu relacionamento com o sertanejo Murilo Huff.

