Planeta Netuno tem ano mais longo, dia curto e anéis como Saturno

O planeta já foi visitado pela espaçonave Voyager 2, da NASA, durante a sua grande volta pelo Sistema Solar. No sobrevoo em Netuno em 25 de agosto de 1989, a espaçonave passou a 3.000 km do polo norte do planeta, sendo essa a maior proximidade conseguida.

A cor azulada do planeta pode ser resultado do reflexo da luz solar sobre o metano, um dos elementos que formam a atmosfera de Netuno. Sua atmosfera é constituída de hidrogênio e hélio, além de vestígios de hidrocarbonetos, nitrogênio, água, amônia e metano.

Das 14 luas que possui, a mais conhecida é Tritão, que é também o lugar mais frio do Sistema Solar, com temperaturas que podem alcançar -240º Celsius.

Lá existe uma tempestade maior do que a Terra, chamada de Grande Mancha Negra, levando 10 dias para dar a volta no planeta.

Assim como Saturno, que tem sistema de anéis, Netuno também possui essa característica, tendo cinco deles. E é o planeta com os ventos mais velozes do Sistema Solar, chegando a 2.000 km/hora.

Em 1781, logo após a descoberta do planeta Urano, surgiu uma pista sobre esse novo planeta, oportunidade em que os cientistas identificaram que havia flutuações inesperadas na órbita de Urano. Para resolver o mistério, propuseram a existência de um outro planeta, cujo campo gravitacional poderia justificar as variações orbitais.

Se a Terra estivesse a 1 metro do Sol, Netuno estaria a quase 40 metros. E o dia em Netuno tem cerca de 16 horas. O planeta possui 17 vezes a massa da Terra e é o terceiro maior planeta do sistema solar em massa.

