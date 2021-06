Francês atravessou as Torres Gêmeas de Nova York numa corda bamba

Com apenas 24 anos de idade, Philipe Petit, atravessou nada menos que oito vezes as inacabadas Torres Gêmeas, em Nova York, distantes a 411,48 metros e a aproximadamente 1,350 pés acima do solo, usando um cano de 450 libras, o equivalente a 204,3 quilos, para fazer a travessia.

O feito, realizado em 6 de agosto de 1974, levou seis anos em planejamento por Petit, que durante esse tempo, aprendeu tudo que podia sobre os edifícios e tornou-se mundialmente conhecido após a peripécia.

Em 2009, a façanha dele foi contada em um documentário premiado pelo Oscar. Petit contou com a ajuda de amigos para subir o local, então em obras sem ser detectado e escondeu cabos enquanto se preparava para a travessia.

Na manhã do dia 6 de agosto, usaram um arco e flecha para lançar o cabo entre as torres e após amarrado, serviu para a travessia, que nasceu após o que ele chamou de “inspiração” enquanto estava sentado no consultório do seu dentista em Paris e leu um artigo sobre as torres incompletas, junto com uma ilustração do modelo.

Um dado interessante foi que, a grande cobertura da imprensa à proeza de Petit acabou favorecendo-o a não ser punido pela contravenção como deveria. Ao contrário, ele foi sentenciado a fazer performances para crianças no Parque Central de Nova York.

Ele também foi presenteado com um visto permanente, que lhe garantiu visitar a Plataforma de Observação das Torres Gêmeas pelas autoridades portuárias das cidades de Nova York e Nova Jérsia, quando desejasse.

MALABARISTA

Desde crianças com vocação para a arte de malabarismo, Philippe deixou a França à procura do seu destino, já que o pai era contra essa atividade.

Em Paris de 1968, foi o malabarista mais novo e moderno de rua e nos anos de 1970 trabalhou com malabarismos e trabalhou numa corda bamba regularmente no Washington Square em Nova York.

Petit foi artista residente na Cathedral of St John Divine, na cidade de Nova York. Ele também usou corda bamba na Louisiana Superdome, entre o Palais de Chaillot e a Torre Eiffel.

O documentário sobre a travessia de Petit nas torres gêmeas, Man on Wire, foi dirigido por James Marsh, lançado em 2008. O feito também ganhou, em 2015, o tema do filme The Walk, dirigido por Robert Zemeckis.

Nele, Petit ia e voltava entre os prédios por conta da presença de policiais que o aguardavam para prendê-lo.

Petit é interpretado por Joseph Gordon-Levitt e assim como no documentário, a mensagem passada é de que Petit fez o “impossível”.