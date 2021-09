Experiência inédita em laboratório consegue produzir um membro completo

Cientistas conseguiram produzir um membro completo com veias e músculos, em laboratório. O estudo, considerado uma façanha da bioengenharia, foi publicado na revista Biomateriais por pesquisadores do Massachusetts General Hospital e da Harvard Medical School.

Os pesquisadores pegaram um membro de rato morto e o despojaram de todas as suas células, deixando uma matriz de veias e tecido nervoso, que serviria como um sistema de apoio para as novas células.

Depois, colocaram a matriz em um dispositivo conhecido como biorreator, fazendo com que fossem injetados com novas células na matriz. O resultado com um membro artificial de rato é um desenvolvimento emocionante para a medicina regenerativa, disseram os cientistas, entusiasmados.

Por ser um passo mais perto de gerar membros humanos plenamente funcionais, criados a partir de células do próprio paciente, o que, em teoria, tornaria os transplantes mais bem-sucedidos, completaram.

Para garantir o desenvolvimento do novo membro, os pesquisadores injetaram células vasculares nas principais células progenitoras (células ligeiramente mais avançadas que as células-tronco) da artéria e do músculo nas áreas da matriz marcadas como posições musculares.

Durante duas semanas acompanhando o desenvolvimento do membro produto da bioengenharia, os cientistas descobriram que ele foi capaz de contrair com 80 por cento da força do músculo encontrado em animais recém-nascidos. E o sistema vascular do membro também funcionava normalmente após ser transplantado para um animal receptor.

Harald Ott, , um dos autores do artigo, explicou da seguinte forma o significado do membro recentemente gerado: “Os membros contêm músculos, osso, cartilagem, vasos sanguíneos, tendões, ligamentos e nervos – cada um dos quais tem de ser reconstruído e requer uma estrutura de suporte específica chamada de matriz”.

De acordo com ele, mostrou-se ser possível manter a matriz de todos esses tecidos em suas relações naturais uns com os outros, que podem cultivar toda a construção por períodos prolongados de tempo e que podemos repovoar o sistema vascular e a musculatura.

A façanha da bioengenharia dos pesquisadores os faz esperar que o mesmo resultado um dia será alcançado com células humanas. Por isso, Ott acrescentou que nos próximos passos, será possível replicar esse nosso sucesso na regeneração muscular com células humanas.