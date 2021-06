Conheça os 5 peixes mais velozes do mundo

Vive nas águas do Oceano Pacífico, na costa da Austrália e no Atlântico Norte, o peixe denominado marlim-preto, muito conhecido na pesca esportiva e também por ser um peixe veloz e escapar com rapidez dos predadores.

O Marlim-preto consegue empreender uma velocidade máxima de mais de 120 km/h e é considerado o grande campeão em velocidade nos oceanos. Pode alcançar até 750 quilos e pode ser perigoso, pois há registros de alguns ataques a seres humanos. Mesmo com toda essa proeza, o peixe não consegue vencer a pesca predatória e está ameaçado de extinção desde o ano de 2010 pelo Greenpeace.

É importante registrar que para entender a velocidade dos peixes, de acordo com estudiosos, é necessário levar em consideração tanto a densidade da água, que é 750 vezes maior do que o ar, exigindo dos peixes uma força fora do comum para se locomover.

O segundo peixe mais veloz é o Peixe-vela, encontrado nos oceanos Índico e Pacífico. Ele alcança uma velocidade máxima de 110 Km/h e mede 3,4 metros. Este peixe possui uma bela barbatana dorsal que fica exposta acima do nível da água quando o peixe está mais próximo da superfície.

O Marlim-listrado alcança uma velocidade de 80 Km/h, ficando em terceiro lugar neste ranking e é outro peixe muito buscado na pesca esportiva, sendo encontrado em regiões tropicais e temperadas dos Oceanos Índico e Pacífico. Pode chegar a 190 quilos, conforme uma espécie pescada em 1982.

Em quarto lugar no conceito de velocidade, está a Cavala-wahoo, cuja velocidade é semelhante à do Marlim-listrado, alcançando uma velocidade máxima de 78 km/h.

Esse peixe é mais popular por ser encontrado em todo o mundo, especialmente nos mares tropicais e subtropicais e, normalmente, é encontrado sozinho ou no máximo com três indivíduos. A carne dele é bastante apreciada, por praticantes de pesca esportiva. Normalmente, nada sozinho ou em grupos de no máximo 3 indivíduos.

Em quinto lugar no item velocidade, está o Tubarão-mako, que chega a alcançar uma velocidade máxima de 74 km/h, sendo o mais rápido da sua espécie.

Esse tubarão, no entanto, está ameaçado por conta da pesca predatória.

Houve, inclusive, no ano de 2016, o registro da morte de um pescador gaúcho após ser mordido na perna enquanto tentava capturar um Tubarão-mako e colocá-lo dentro de seu barco.