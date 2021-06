Conheça a história trágica da jornalista que cometeu suicídio ao vivo

O filme Christine, de 2016, conta a história da jornalista norte-americana Christine Chubbuck, que cometeu suicídio em seu programa diário, no canal WXLT de Sarasota, na Flórida, durante uma crise severa de depressão, em julho de 1974. Após ser socorrida, a jornalista não resistiu e morreu aos 29 anos.

O filme da história real foi dirigido por Antonio Campos, e aborda a questão do jornalismo sensacionalista, capaz de afetar também a saúde mental dos profissionais de TV.

A produção está disponível na Netflix, e mostra que a equipe de uma emissora do sul dos Estados Unidos recebia muita pressão para garantir mais audiência. Por conta disso, o chefe do canal exigiu que os repórteres exibissem casos de violência bizarros para atrair telespectadores.

TORMENTO

Âncora do programa, e com problemas pessoais, Christine Chubbuck abordava os temas, mas ela queria ser uma profissional respeitada, e com o passar o tempo aquele trabalho começou a prejudicar sua saúde mental.

No dia do ato, durante o telejornal, avisou ao público que algo inédito seria exibido ao vivo e em cores, sacando um revólver calibre 38 e disparando contra a própria cabeça.

Atônitos, os colegas de estúdio demoraram uns instantes para entender a situação ao ver a apresentadora curvada na bancada, com sangue jorrando. A transmissão foi logo interrompida.

Após o incidente, colegas dela encontraram, entre as folhas do roteiro do telejornal daquela manhã trágica, um texto no qual a jornalista justificava o ato como uma crítica ao jornalismo sensacionalista. Depois foi revelado que Christine lutava contra uma depressão severa.