Condenado por matar brutalmente 3 crianças, ‘Monstro' pode ser solto

A polêmica proposta de libertar David McGreavy, preso desde 1973 após matar três crianças e empalar seus corpos nas grades de um jardim, vem gerando polêmica na Inglaterra desde o ano de 2018.

Condenado prisão perpétua pelo assassinato de Paul Ralph, de 4 anos, e de suas irmãs Dawn, de 2 anos, e Samantha, de 9 meses de idade, David já cumpriu 45 anos de pena, e o relatório do Conselho de Liberdade Condicional diz que o comportamento do homem está "mudando consideralmente". Com essa conclusão, o órgão decidiu por sua libertação após uma audiência.

Mas Elsie Urry, mãe das crianças mortas na casa da família, disse ao jornal The Sun ter "implorado" para que McGreavy, hoje com quase 70 anos, continuasse na prisão.

A proposta causou reações enérgicas na família das crianças. “O que esse animal fez com meus filhos foi tão ruim quanto o que fizeram os Moors Murders (assassinatos de crianças cometidos pela dupla Ian Duncan Stewart e Myra Hindley na década de 60 na região de Manchester)”, disse Elsie ao jornal. A notícia foi repercutida por diversas agências de notícias locais.

Urry lembrou da monstruosidade do criminoso. “Ele colocou meus bebês em espetos, pelo amor de Deus. Ele os mutilou e eles morreram em agonia”, disse ela, afirmando ter sido tranquilizada após o julgamento do caso, com a informação de que ele nunca mais seria libertado.

Sentindo-se traída, ela diz esperar que o conselho reflita melhor. Mas um documento do órgão aponta uma avaliação psicológica identificando vários fatores que tornam menos provável que McGreavy cometa o mesmo crime novamente. Ele tem autocontrole aprimorado e aprendeu a permanecer calmo em situações estressantes.

TRAGÉDIA

Ele era amigo do marido de Urry e ficou na casa da família por ter se desentendido com os pais. Como ela precisava sair para trabalhar, deixou-o cuidando das crianças por cerca de uma hora.

Conhecido como “Monstro de Worcester”, ele justificou os assassinatos afirmando que uma das crianças não parava de chorar. O menino Paul foi estrangulado, enquanto Dawn foi encontrada com um corte na garganta e Samantha, com uma fratura no crânio.