Baleia albina avistada no México é super rara

Além de “Galão de Leite”, há também Migaloo, na Austrália, com a mesma condição de baleia jubarte albina. De acordo com o site Science Alert , ela faz aparições ocasionais ao largo da costa da Baía de Botany, em Sydney.

O fenômeno ocorre em pessoas e animais com uma predisposição genética pela falta do pigmento melanina, herdado normalmente de genes recessivos de ambos os pais para nascer com albinismo. Em casos raros, os genes recessivos a partir de apenas um dos pais pode ser o suficiente para causar o albinismo.

Os biólogos marinhos da costa do Pacífico do México, ficaram entusiasmados e acompanharam o animal. Só que ela se manteve muito bem escondida durante todos esses anos, sendo avistada novamente este ano, 2021.

Humanos albinos são raros, apenas 20 mil pessoas no mundo possuem essa característica, entre os animais a condição é mais rara ainda. A galão de leite foi vista pela primeira vez 2009 junto com um filhote na cor cinza.

