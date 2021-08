Bizarro! Mesa de vidro explode DO NADA a apavora moradores; veja vídeo

A cena parece de filme, inclusive pelo susto causado inicialmente em dois jovens que realizavam algumas tarefas na sala. Um deles arrasta uma pequena mesa redonda e toca na mesa de jantar maior, ocorrendo nesse instante a explosão do vidro.

O fato aconteceu em Melbourne, na Austrália, e foi gravado por uma câmera de vigilância. Na descrição do vídeo, o jovem que movimentou a mesa menor se pergunta qual a razão do estilhaçamento e porque uma empresa não trabalha para evitar que isso aconteça com outras pessoas, informaram sites que reproduziram a filmagem.

Especialistas explicam que, na verdade, o vidro já é temperado exatamente por esse motivo: para que ao se fragmentar não cause ferimentos em ninguém.

Entre as principais causas da quebra espontânea do vidro temperado está o desequilíbrio em tensões residuais, que podem ser proporcionadas por bordas lascadas ou cortadas durante a instalação, estresse causado pela fixação na moldura da mesa, tensões térmicas no vidro e, lógico, espessura inadequada para resistir a altas cargas.

O vidro temperado se quebra em muitos pedaços pequenos e sem arestas afiadas, evitando o perigo de ferimentos e fragmentos voadores.

Da mesma forma, panelas de vidro temperado também podem estilhaçar inesperadamente devido ao estresse térmico resultante de mudanças de temperatura durante o uso. Por isso, especialistas avisam não ser uma boa ideia tirar a panela do fogo e colocar em cima da pia.