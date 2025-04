Vitória Strada recorda conversa com Juliette, Pocah e Gabi Martins

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vitória Strada detalhou a conversa que teve com Juliette, Pocah e Mari Gonzalez antes de entrar no BBB 25.

A atriz é amiga das três ex-participantes do reality e precisou guardar segredo sobre sua entrada na atual edição. "Eu estava guardando aquele segredo de vir para cá [...] A minha vontade de ligar para alguma das pessoas que eu conheço e já participou daqui era muito grande", admitiu em papo com os demais integrantes do Top 4.

A sister relatou um momento específico em que teve que abusar da atuação: o aniversário de Juliette, onde ela e Pocah entraram no assunto. "Eu sempre digo para todo mundo que me pergunta que tem que ir", teria opinado a funkeira, na ocasião.

João Pedro, então, conta que encontrou Caio Afiune, da mesma edição de Juliette e Pocah, no aeroporto no dia em que estava embarcando para o Rio de Janeiro para ser confinado. Os dois já se conheciam antes e o salva-vidas de rodeio foi questionado pelo ex-brother para onde ele estava indo. "A segunda vez que me ligaram eu estava tomando banho de piscina com a Gabi Martins", disse o goiano.

Vitória concluiu o assunto, dizendo que foi fazer um último trabalho antes de entrar no BBB 25 e descobriu que o tal projeto seria ao lado de Mari Gonzalez.