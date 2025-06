Vídeo mostra Juliana Marins antes de cair em trilha de vulcão na Indonésia

VEJA OS ÚLTIMOS REGISTROS DE JULIANA MARINS antes da tragédia no Monte Rinjani, na Indonésia:



Em vídeos emocionantes, Juliana aparece sorrindo em um acampamento com outros trilheiros, pouco antes do acidente. Uma mulher filma a neblina intensa e brinca: “Fizemos a trilha… pic.twitter.com/cmimYcgZ55 — Dennys Deeh (@DennysDeeh_) June 24, 2025

Um vídeo gravado pouco antes do desaparecimento de Juliana Marins mostra os últimos momentos da turista brasileira no topo do Monte Rinjani, na Indonésia. As imagens foram registradas por Federica Matricardi, uma turista italiana que conheceu Juliana durante a trilha.

Na gravação, exibida no programa Fantástico no domingo (22), as duas aparecem cansadas e frustradas com a vista encoberta pela neblina, após subirem cerca de 1.500 metros até o topo da montanha, um vulcão ativo e destino popular entre aventureiros. "Foi muito difícil", relembrou Federica. "Subimos tudo juntas. Estávamos viajando sozinhas e decidimos fazer a trilha no mesmo grupo."

No vídeo, Juliana aparece sorrindo, mas faz comentários irônicos sobre o esforço da subida diante da paisagem nublada. Pouco tempo depois, ela se separaria do grupo e desapareceria na trilha.

Juliana foi achada morta hoje (24) após passar quatro dias esperando por resgate.