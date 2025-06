Família diz que brasileira foi deixada para trás por guia na Indonésia

"O guia falou: 'então descansa' e seguiu viagem. A gente tinha recebido a informação que o guia tinha ficado com ela, que ela tinha tropeçado e caído. Não foi isso que aconteceu. [...] A gente não sabe onde ela está. As autoridades não chegaram até ela. Ela não recebeu água, não recebeu comida. Ela está sozinha há mais de 36 horas e parece que agora eles nem sabem onde ela está".

"Todos os vídeos que foram feitos são mentiras, inclusive o do resgate chegando nela. O vídeo foi forjado para parecer isso, junto com essa mensagem associada a ele", disse Mariana.

"Recebemos, com muita preocupação e apreensão, que não é verdadeira a informação que a equipe de resgate levou comida, água e agasalho para a Juliana, conforme divulgado pelas autoridades indonésias e pela embaixada do Brasil em Jacarta.", disse.

É gente, infelizmente as notícias não são boas. Mais de 60 horas que não conseguem ver a Juliana. Ela foi escorregando pra dentro do vulcão e não foi mais vista. pic.twitter.com/7j0ZlAuZR4

