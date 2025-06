Corpo de fotógrafo brasileiro desaparecido em montanha no Peru é encontrado

Vandeira, conhecido por trabalhos com a National Geographic e History Channel, era experiente em ambientes extremos e morava no Peru. Ele integrava a expedição de forma independente, junto ao CEAM, para escalar o pico de mais de 6 mil metros.

A informação foi divulgada neste domingo (22) pela Associação de Guias de Montanha do Peru, que pediu apoio do governo e da polícia para o resgate.

