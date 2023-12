Vera Lúcia é nomeada como ministra substituta do TSE

A nomeação foi publicada, neste sábado (23), no Diário Oficial da União (DOU). Vera Lúcia vai ocupar a vaga da ministra Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro que terminará o mandato no TSE.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.