Veja cronologia da fuga do serial Killer Lázaro Barbosa

Na sexta-feira (18) , a durante um cerco policial, Lázaro foi visto no chiqueiro de uma chacara, no Distrito de Girassóis, mas acabou fugindo, mais uma vez.

As polícias estão empenhadas em prender o serial Killer Lázaro Barbosa, que vem apavorando moradores de municípios de Goiás. Muitas famílias já deixaram as casas para se abrigar em hotéis.

