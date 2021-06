‘Um monstro’ diz pai de Lázaro, o serial killer do DF

Pai de serial killer, Lázaro Barbosa, fala sobre seu filho "eu considero como um monstro". Acesse https://t.co/nG5CiWL69a para acompanhar ao programa ao vivo ou assistir à íntegra quando quiser! #CidadeAlerta pic.twitter.com/qk0VW8rnfe — Cidade Alerta (@cidadealerta) June 16, 2021

O aposentado Edenaldo Barbosa Magalhães, 57, pai de Lázaro Barbosa Souza, 32, conhecido com o ‘serial killer’ de Brasília, falou que considera o filho um monstro.

Edenaldo, que é casado e teve outros três filhos, contou que se casou com a mãe de Lázaro, Eva Maria Sousa, quando tinha 17 anos, no município de Barra do Mendes (BA). O relacionamento dos dois foi conturbado e quando o casal se separou, Lázaro Barbosa e o irmão mais novo, Deusdete, ainda eram crianças.

Morando no Entorno do Distrito Federal há mais de 20 anos, o aposentado só reencontrou o filho há seis anos, durante uma visita. "Só me visitou e foi embora. Acho que foi quando ele teve uma fuga. Mas, como ele não veio mais me visitar, achei que estava correndo tudo bem.