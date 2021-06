Desesperada, mulher filma PMs em busca de Serial Killer: ‘ tá aqui em casa'

Uma moradora de Cocalzinho de Goiás gravou um vídeo, nesta terça-feira (15), do momento em que policiais faziam busca em sua fazenda atrás do homem suspeito de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, após ele ser filmado em fazenda.

"Está aqui em casa. Ele fugiu para os fundos moço, nessa direção, para o rumo do mato", conta a moradora.

Desesperada, mulher filma policiais em busca de Serial Killer: ‘tá aqui em casa’ pic.twitter.com/MMbCk76tsZ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 15, 2021

O vídeo mostra os policiais no fundo da casa com cães farejadores entrando na mata. A polícia não confirma se era Lázaro Barbosa, 32 anos, que está em fuga há seis dias na região goiana que fica no Entorno do DF.

A força-tarefa em busca do serial killer conta com 200 policiais.

Os homicídios contra a família do DF foram cometidos na quarta-feira (9). Lázaro é suspeito de assaltar a fazenda e matar a tiros e a facadas o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, Gustavo Vidal, de 21 anos - filho do casal, Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos - filho do casal e Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, mulher do empresário, que foi sequestrada e morta. O corpo foi achado no sábado (12) na mata próxima à casa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Lázaro invadiu chácaras, atirou em quatro pessoas, das quais duas estão em estado grave, furtou um carro e o abandonou na BR-070.