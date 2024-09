Polícia investiga mulher que prometia 'boca de Angelina Jolie' e deixou clientes deformadas

A Polícia Civil está investigando uma mulher de 27 anos que se apresentava como biomédica, mas não tinha formação na área, após quatro mulheres terem ficado deformadas após procedimentos estéticos, em Campo Grande. Nesta sexta-feira (20), foram cumpridos mandados de busca e apreensão na clínica e na residência da suspeita.

De acordo com a delegada Bárbara Camargo, os problemas surgiram após a aplicação de um preenchedor labial em 14 de setembro. As vítimas estão passando por tratamentos médicos para identificar a causa da reação alérgica. Todas foram atendidas no mesmo dia e com o mesmo produto, o que levanta suspeitas sobre a qualidade do material utilizado.

Durante as buscas, a polícia apreendeu seringas com descarte irregular e diversos produtos, incluindo preenchedores e ácido botulínico. A delegada informou que alguns produtos foram adquiridos de forma irregular e que a mulher não poderia comprar essas substâncias sem a devida autorização. A suspeita prestou depoimento e foi liberada, mas a polícia aguarda um laudo complementar para definir as possíveis acusações e já solicitou a suspensão de suas atividades.