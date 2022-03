Usuários do WhatsApp GB estão sendo banidos pelo aplicativo original

Nas redes sociais, usuários relataram estarem recebendo mensagens do bloqueio e suspensão definitiva da conta. Para estes, o WhatsApp afirmou que podem mudar para a versão oficial do aplicativo para restabelecer sua conexão.

No entanto, o uso do aplicativo pode ser usado para criminosos explorarem vulnerabilidades, roubarem dados e até levar dano ao telefone.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.