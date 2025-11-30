   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Suspeito de arrastar mulher em carro e fazer com que ela amputasse membros é preso

Por Portal Do Holanda

30/11/2025 21h58 — em
Brasil


Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu na noite deste domingo (30) Douglas Alves, de 26 anos, principal suspeito de ter agredido e arrastado Tainara Souza Santos, de 30 anos, com um carro na movimentada Marginal Tietê, na Zona Norte de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito foi identificado por meio da análise de imagens de segurança e depoimentos de testemunhas. Informações preliminares apontam que Alves da Silva foi detido por agentes do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) e seria levado ao 13º Distrito Policial (DP), na Casa Verde.

A prisão foi confirmada tanto pela delegacia, que não forneceu detalhes imediatos da ocorrência, quanto pela defesa da vítima, através do advogado Fábio Costa. Mais cedo, a defesa de Tainara havia levantado a suspeita de que o agressor teria fugido para o Ceará.

Segundo a SSP, a investigação inicial aponta que o suspeito teria agido com "intenção de atropelar e matar a vítima".

Bastidores da Política - O dono da vaga de senador Bastidores da Política
O dono da vaga de senador

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Reprodução

30/11/2025

Homem morto em jaula sonhava em cuidar de leões e tentou ir para a África escondido em trem de pouso

Foto: Reprodução

30/11/2025

Motorista que atropelou e arrastou ex-mulher por mais de 1km é preso

Foto: Divulgação/ Agência Brasil

30/11/2025

Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil injetará R$ 28 bi na economia

Foto: Reprodução

30/11/2025

Cobra para trânsito e atravessa avenida em Porto Velho

30/11/2025

Mulher tem pernas amputadas após ser arrastada 1km pelo ex; vídeo

Foto: Ton Molina/STF

30/11/2025

Defesa aponta erro e diz que Augusto Heleno foi diagnosticado com Alzheimer este ano

30/11/2025

Homem atira e mata vigilante após discussão em shopping de TO; vídeo

30/11/2025

Flamenguistas tentam incendiar camisa do Palmeiras e acabam pegando fogo; vídeo

Foto: Reprodução

30/11/2025

Leoa que atacou invasor ficou "em choque" e "estressada" após tragédia

Foto: Reprodução

30/11/2025

Homem morto por leoa tinha transtornos mentais e havia saído recentemente da prisão

Foto: Pixabay

30/11/2025

Governo Federal reduz projeção do salário mínimo para 2026

30/11/2025

Homem invade zoológico e é morto por leoa diante de turistas em João Pessoa; VÍDEO

Cauê Brunelli - Foto: Divulgação

30/11/2025

Ônibus que levava médico palmeirense morto em Lima atuava clandestinamente

Aposta única - Foto: Pixabay

30/11/2025

Sortudo de São Paulo leva fatura sozinho R$ 27 milhões da Mega-Sena

Foto: Arquivo Portal do Holanda

29/11/2025

Aposta leva mais de R$ 27 milhões da Mega-Sena

Foto: Reprodução

29/11/2025

Prefeito João Campos e deputada Tabata Amaral anunciam noivado

Foto: Reprodução

29/11/2025

Executivos do Banco Master são soltos com uso de tornozeleira eletrônica

Foto: Marcello Casal / Agência Brasil

29/11/2025

Mega-Sena sorteia mais de R$ 27 milhões; veja dezenas

Allane de Souza Pedrotti Matos (à esquerda) e Layse Costa Pinheiro (à direita). Foto: Reprodução/Instagram

29/11/2025

Funcionárias mortas em ataque no Cefet serão veladas no domingo

Foto: Reprodução Instagram

29/11/2025

Saiba quem é o palmeirense que morreu durante viagem para assistir final da Libertadores

Foto: Carolina Antunes/PR

29/11/2025

Moraes dá cinco dias para defesa explicar diagnóstico de Alzheimer de Augusto Heleno

Bolsonaro na sede da PF no último domingo (23) - Foto: Reprodução/CNN Brasil

29/11/2025

Bolsonaro completa uma semana de preso; veja qual a rotina do ex-presidente

Foto: Agência Brasil

29/11/2025

Mega-Sena sorteia R$ 27 milhões neste sábado

Foto: ICMBIO

29/11/2025

Ararinhas-Azuis repatriadas testam positivo para vírus fatal no Brasil

Foto: Antonio Augusto/STF

29/11/2025

Bolsonaro pode reduzir pena se ler 'Ainda Estou Aqui'; entenda

Foto: Reprodução

28/11/2025

Papai Noel é preso em shopping suspeito de abusar de crianças

Foto: Arquivo/Agência Brasil

28/11/2025

Defesa de Bolsonaro apresenta novo recurso após início do cumprimento da pena

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

28/11/2025

STF mantém gratuidade de transporte para pessoas com câncer em Rondônia

Allane de Souza Pedrotti Matos (à esquerda) e Layse Costa Pinheiro (à direita). Foto: Reprodução/Instagram

28/11/2025

Doutora e 1º lugar em concurso: Quem eram as vítimas de ataque no Cefet


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!