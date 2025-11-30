Suspeito de arrastar mulher em carro e fazer com que ela amputasse membros é preso





A Polícia Civil prendeu na noite deste domingo (30) Douglas Alves, de 26 anos, principal suspeito de ter agredido e arrastado Tainara Souza Santos, de 30 anos, com um carro na movimentada Marginal Tietê, na Zona Norte de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito foi identificado por meio da análise de imagens de segurança e depoimentos de testemunhas. Informações preliminares apontam que Alves da Silva foi detido por agentes do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) e seria levado ao 13º Distrito Policial (DP), na Casa Verde.

A prisão foi confirmada tanto pela delegacia, que não forneceu detalhes imediatos da ocorrência, quanto pela defesa da vítima, através do advogado Fábio Costa. Mais cedo, a defesa de Tainara havia levantado a suspeita de que o agressor teria fugido para o Ceará.

Segundo a SSP, a investigação inicial aponta que o suspeito teria agido com "intenção de atropelar e matar a vítima".