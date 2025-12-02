Três suplementos são proibidos por falta de registro e composição irregular





Uma ação fiscal da Anvisa, publicada nesta terça-feira (2), ordenou a apreensão e a proibição dos suplementos Prosatril e Erenobis, devido a falta de registro e por conter um item irregular em sua composição.

Com isso, os produtos, fabricados pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda., não podem mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos. Os suplementos estão sendo vendidos e anunciados sem possuir registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Além disso, o Erenobis possui a planta Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis) como ingrediente, o que não é permitido.

Em abril deste ano, a Anvisa decidiu proibir a utilização da planta ora-pro-nóbis em suplementos alimentares, com base na falta de evidências que comprovem a sua eficácia e segurança.

Suplemento Óliver Turbo - Outro produto atingido pela medida é o Óliver Turbo, suplemento da empresa Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda., que deve ser apreendido. A ação fiscal proibiu ainda a sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o seu consumo. O produto também não é registrado e não foi notificado na Anvisa.