   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Três suplementos são proibidos por falta de registro e composição irregular

Por Portal Do Holanda

02/12/2025 20h29 — em
Brasil


Erenobis / Foto: Reprodução

Uma ação fiscal da Anvisa, publicada nesta terça-feira (2), ordenou a apreensão e a proibição dos suplementos Prosatril e Erenobis, devido a falta de registro e por conter um item irregular em sua composição.

Com isso, os produtos, fabricados pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda., não podem mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos. Os suplementos estão sendo vendidos e anunciados sem possuir registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Além disso, o Erenobis possui a planta Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis) como ingrediente, o que não é permitido. 

Em abril deste ano, a Anvisa decidiu proibir a utilização da planta ora-pro-nóbis em suplementos alimentares, com base na falta de evidências que comprovem a sua eficácia e segurança.  

Suplemento Óliver Turbo / Foto: Divulgação

Suplemento Óliver Turbo - Outro produto atingido pela medida é o Óliver Turbo, suplemento da empresa Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda., que deve ser apreendido. A ação fiscal proibiu ainda a sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o seu consumo.  O produto também não é registrado e não foi notificado na Anvisa. 

Bastidores da Política - Nenhum poder pode avançar além de seus limites Bastidores da Política
Nenhum poder pode avançar além de seus limites

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Arquivo/Portal do Holanda

02/12/2025

Concurso 2946 da Mega-Sena sorteia mais de R$ 3 milhões; veja dezenas

Foto: STF

02/12/2025

Ex-presidente Bolsonaro pode atingir semiaberto em abril de 2033

Foto: Divulgação/PL

02/12/2025

PL usará "Bolsonaro de papelão" para substituir ex-presidente nas eleições de 2026

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

02/12/2025

Pedido de vista na CCJ adia votação da cassação do mandato de Carla Zambelli

Foto: Reprodução / Jornal Meio Dia

02/12/2025

Sucuri morre após ser atacada a mordidas por homem

Foto: Zeca Ribeiro/Agência Câmara

02/12/2025

Inep nega vazamento de questões do Enem: 'memorização no pré-teste'

Douglas Alves da Silva afirma que pretendia atropelar outra pessoa / Foto: Reprodução de vídeo

02/12/2025

Preso por arrastar mulher diz que não a conhecia e afirma que pretendia atropelar homem

Foto: Reprodução/Instagram

02/12/2025

Pedagogo do Cefet era CAC: 'funcionárias foram embora quando ele chegou'

Incêndio que deixou cinco mortos na Zona Oeste do Recife atingiu 20 casas, segundo a Defesa Civil — Foto: Reprodução/WhatsApp

02/12/2025

Homem é suspeito de incendiar casa e matar esposa e quatro filhos no Recife

Hotel onde mãe e filhas estavam hospedadas - Foto: Reprodução

02/12/2025

Mãe atira filha de 7 anos pela janela e se joga do 10º andar de hotel em MG

Foto: Reprodução

02/12/2025

Homem que morreu em jaula é enterrado só com a presença de mãe e prima; veja trajetória

Foto: Mestre Lukas de Bará da Rua/Divulgação

02/12/2025

Estátua de Lúcifer completa um ano de interdição no RS

Foto: Reprodução

02/12/2025

Mordida no pescoço causou morte de jovem atacado por leoa, diz IML

Michelle escreveu um longo desabafo - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

02/12/2025

"Penso diferente e tenho direito de me expressar", diz Michelle sobre polêmica com enteados e deputado

Grupo criminoso abastecia facções em todo o Brasil com armas e drogas — Foto: PCPR

02/12/2025

Polícia de SC prende líder de quadrilha que distribuía armas e drogas para CV e PCC

Foto: Reprodução/G1

02/12/2025

Aluno esfaqueia colega no rosto e fere funcionários em escola de Fortaleza

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

02/12/2025

Avaliação de Lula piora e rejeição encosta nos 51%, diz pesquisa nacional

Foto: Reprodução

02/12/2025

Jovem que morreu em jaula de leoa queria voltar à prisão, revela diretor de presídio

André e Michelle - Foto: Divulgação Câmara dos Deputados e PL

02/12/2025

"Aliança precipitada do próprio marido dela", diz deputado sobre ataque de Michelle Bolsonaro

Michelle fez críticas públicas a Fernandes - Foto: Divulgação PL

02/12/2025

Filhos de Bolsonaro detonam Michelle após madrasta criticar aliança do PL: 'desrespeitosa'

Câmara dos Deputados - Foto: Divulgação

02/12/2025

PF deflagra operação contra hackers que atacaram deputados a favor do PL Antiaborto

Foto: Reprodução

01/12/2025

Cozinheiro é esfaqueado e amarrado após recusar dar marmita de graça para suspeito

Foto: Agência Brasil

01/12/2025

BC cria ferramenta que permite bloquear abertura de novas contas em seu nome

Foto: Reprodução

01/12/2025

Confira resultados das loterias desta segunda-feira

Catarina e Giovane / Foto: Reprodução

01/12/2025

Acusado de estuprar e matar professora é denunciado pelo MP

Foto: Lyon Santos/MDS

01/12/2025

Pagamento do Bolsa Família de dezembro começa no dia 10; confira

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

01/12/2025

Receita Federal emite alerta contra golpistas que simulam cobranças urgentes

Tainara é mãe de dois filhos, um de 12 e uma de 7 anos. — Foto: Reprodução

01/12/2025

Mulher que teve pernas amputadas após ser arrastada por ex passará por nova cirurgia

Foto: Pixabay/Ilustrativa

01/12/2025

Banco Central lança ferramenta para bloquear abertura de contas e prevenir fraudes


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!