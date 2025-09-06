   Compartilhe este texto

"Serei candidato para ganhar", afirma Lula sobre possível disputa em 2026

Por Portal Do Holanda

06/09/2025 9h41 — em
Brasil


Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (5) que poderá disputar um novo mandato em 2026 caso mantenha as condições de saúde e disposição que tem atualmente. Segundo ele, só deixaria de concorrer se enfrentasse problemas médicos ou se surgisse um candidato mais forte. Lula declarou ainda que, em sua visão, “88 anos é o tempo da maturidade máxima do ser humano”.

Em entrevista, o presidente disse que sua candidatura teria como objetivo vencer as eleições e que a extrema direita não voltará a governar o Brasil. “Se eu tomar a decisão de ser candidato, serei candidato para ganhar”, afirmou. A fala ocorre em meio às discussões sobre o cenário eleitoral e a possível reorganização dos partidos para a disputa de 2026.

Lula também comentou a situação internacional e afirmou que o Brasil não tomará partido no conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Para ele, divergências entre países devem ser resolvidas por meio do diálogo. “O Brasil entende que a guerra não leva a nada a não ser à matança e ao empobrecimento”, disse.

O presidente voltou a criticar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros e afirmou que a medida tem caráter político. Segundo Lula, o presidente americano, Donald Trump, citou em carta enviada a ele o processo judicial de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal, o que, na avaliação do petista, comprova o viés político da taxação.

Bastidores da Política - Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle
Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

