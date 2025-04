Relembre a trajetória de João Pedro no BBB 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menino do interior, mais novo entre os participantes, às vezes exaltado e sem medo de "peitar" quem não fosse seu aliado. João Pedro, 21, foi um dos maiores jogadores de provas da temporada, conquistou dois apartamentos em provas e, assim, chegou à final do BBB 25, que será disputada também por Guilherme e Renata. Ele não conta mais com a presença do irmão gêmeo, João Gabriel, com quem entrou no reality e de quem nunca se separou.

João Pedro venceu quatro provas do líder, uma prova do anjo e encarou somente dois Paredões, sendo votado penas uma vez pela casa e uma vez pelo líder na reta final. Esforçado e concentrado nas provas, ele cativou os colegas com seu jeito espontâneo, ficando de fora da berlinda por mais de dois meses.

Natural da cidade de Goiatuba, ele mora em Buriti Alegre, em Goiás, o salva-vidas de rodeio se mostrou inseguro algumas vezes entre os oponentes, dizendo que não sabia falar direito e não tinha muitas referências históricas e culturais. Ao mesmo tempo, enalteceu suas origens e seu estilo de vida, que diz ser simples. Mencionou muito a família e mostrou sua fé católica.

Ao lado de João Gabriel, construiu alianças rapidamente com Diogo Almeida, Vilma, Maike, Gabriel, Renata e Eva. Não abandonou os aliados, apesar de ter duvidado de alguns. Quando Renata retornou da Vitrine, ficou desconfiado das informações trazidas por ela.

João Pedro foi muito carinhoso com os brothers, distribuindo beijos e abraços em todos os seus aliados. Thamiris recebeu muitas das carícias e o gêmeo chegou até a pedir um beijo da carioca. Ela negou e quem acabou ganhando um foi o irmão.

O brother não foi tão briguento quanto o João Gabriel, mas acabou avançando mais no jogo. Vitória foi uma de suas oponentes, com quem discutiu aos berros. Também comprou a briga do irmão com Aline.

Nas redes sociais, internautas o comparam ao cantor Fiuk, finalista do BBB 21. Nenhum dos dois protagonizou grandes embates e ambos contaram com a sorte de não serem alvos frequentes de paredões importantes.