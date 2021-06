Prédio de quatro andares desaba sobre famílias no Rio de Janeiro

Ainda não há informações do que teria causado a tragédia, mas os vizinhos afirmam que 40 minutos do imóvel ir ao chão, estalos foram ouvidos na estrutura por volta das 2h.

Ruas e imóveis próximos foram evacuados e desde a madrugada os bombeiros trabalham sem parar. Além do prédio, uma lan house também foi afetada e vários jovens que estavam no estabelecimento precisaram sair às pressas.

Ainda não se sabe, ao certo, quantas pessoas estavam no local no momento do desabamento e outras vítimas podem estar entre os destroços.

