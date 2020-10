Prazo para inserir foto na inscrição do Enem é prorrogado

Após as inúmeras dificuldades para inserir a foto da inscrição no sistema do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020, os candidatos terão para até o dia 8 de outubro para inserir a fotografia pessoal no sistema, por meio da Página do Participante.

De acordo com o R7, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) prorrogou por mais uma semana, em função do volume de acessos ao sistema em um único dia.

A prorrogação tem o objetivo de garantir a realização do procedimento por parte dos inscritos. Participantes que já incluíram a foto anteriormente não precisam repetir a operação.

Para tirar dúvidas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira oferece uma Central de Atendimento no número: 0800 616161.