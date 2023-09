Polícia investiga como traficantes têm conseguido acesso ao Fentanil no Brasil

Há um mês, a terceira apreensão de Fentanil ocorreu em uma estrada do ES, na BR-101. Um laboratório que produz o Fentanil para uso médico, em Minas Gerais está no centro da investigação, assim como a empresa que faz a distribuição em São Paulo.

Três apreensões consecutivas de Fentanil no estado do Espírito Santo têm chamado a atenção da polícia e impulsionado uma grande investigação para desvendar como criminosos têm tido acesso ao material.

