Pai que matou as filhas de 4 e 8 anos por vingança é preso

O motorista por aplicativo Ramon de Souza Pereira suspeito de matar a facadas as filhas, de 4 e 8 anos, e depois atear fogo no corpo delas dentro do carro foi preso nesta terça-feira (23), em Santo Antônio, Goiás. Ele teria cometido o crime para se vingar de uma suposta traição da esposa.

Ele foi detido por agentes da Guarda Civil em uma região próximo a chácaras, onde estava escondido.

Ramon ainda não prestou depoimento porque estava com ferimentos graves no pescoço e na barriga. De acordo com o delegado Marcus Cardoso, da Delegacia de Homicídios, o suspeito teria tentado se suicidar.

Ele deve responder por homicídio qualificado contra as filhas, e por lesão corporal contra a esposa, que agrediu antes de pegar as crianças na escola.