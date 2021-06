Oficial da FAB baleado por Lázaro durante invasão à fazenda deixa hospital

Ele chegou atirando no imóvel e usou o homem escudo. Além do oficial da FAB, o pai dele, um idoso de 63 anos, também foi baleado e ficou em estado gravíssimo de saúde, mas segundo o boletim médico, o quadro evolui para estável nessa terça-feira (22).

Foi na casa dele que o assassino rendeu a família, fez as vítimas ficarem nuas e as mulheres cozinharem para ele. Lázaro invadiu o local com um refém, um caseiro que foi amarrado e sequestrado em outra propriedade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.