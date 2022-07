Novo modelo de RG começa a ser emitido hoje

A CIN será emitida apenas para quem estiver fazendo a primeira via e apresentar o número do CPF.

O novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a ser emitido nesta terça-feira (26) no Brasil e terá uma identificação única podendo ser consultada pela internet. O Rio Grande do Sul será o primeiro estado a emitir o novo 'RG' e, em seguida, os estados de Acre, Goiás, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal devem emitir o documento.

