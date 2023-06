Noite desta quarta será a mais longa do ano; entenda

A noite desta quarta-feira (21) será a mais longa do ano no Brasil, devido à chegada do Solstício de inverno do hemisfério sul, que veio precisamente às 11h57 (horário de Brasília).

De acordo com o Observatório Nacional, a chegada do inverno também impacta na variação da duração dos dias e das noites. Nos equinócios, o comprimento do dia é praticamente igual ao comprimento da noite. Após o equinócio de outono, o sol vai nascendo cada dia mais tarde e se pondo cada dia mais cedo até chegar na noite mais longa do ano em data próxima do solstício de inverno.

“A partir de então, o sol começa a nascer mais cedo e a se pôr mais tarde para novamente chegar ao mesmo comprimento do dia e da noite em data próxima ao equinócio de primavera. Os dias continuam sendo cada vez maiores até a menor noite do ano que ocorre em data próxima ao solstício de verão. Esse efeito é tão maior quanto mais afastado do equador terrestre o observador se encontra”, explica a Dra. Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional – unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (ON/MCTI).

O termo "solstício" é originário do latim e significa "sol parado". Esse termo foi cunhado pelos astrônomos antigos que observaram a trajetória do Sol no céu. Eles perceberam que, a cada dia, a posição do Sol ao meio-dia no céu mudava. A posição ia ficando cada vez mais alta no céu até atingir um ponto máximo e, então, o sol parecia "parar". Em seguida, a localização começava a diminuir e também "parava" antes de começar a subir novamente. Esses momentos de "parada" correspondem aos solstícios de verão e de inverno, respectivamente.

“As estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano de órbita e também devido à sua translação em torno do Sol. O início das estações do ano é associado aos instantes dos solstícios (inverno e verão) e dos equinócios (outono e primavera)”, explica Josina.

Conforme explica a astrônoma, uma outra forma de observar o “sol parado” é contemplar os locais onde o sol nasce e se põe a cada dia. Nos equinócios, o sol nasce no ponto cardeal leste e se põe no ponto cardeal oeste. Após as datas dos equinócios, o sol nasce cada dia mais afastado do ponto cardeal leste e, nos dias dos solstícios, atinge o máximo afastamento a nordeste (no solstício de inverno no hemisfério sul) e a sudeste (no solstício de verão no hemisfério sul).

O mesmo acontece nos locais onde o sol se põe. Após as datas dos equinócios, o pôr do sol ocorre cada dia mais afastado do ponto cardeal oeste. Já nos dias dos solstícios atinge o máximo afastamento a noroeste (no solstício de inverno no hemisfério sul) e, inversamente, o máximo afastamento a sudoeste (no solstício de verão no hemisfério sul).

É fundamental lembrar que nunca devemos olhar diretamente para o Sol, pois isso pode causar danos aos nossos olhos. Para observar o Sol de forma segura, é necessário utilizar filtros apropriados ou telescópios específicos para observação do sol, ou ainda adotar métodos de observação indireta.

Com informações do Observatório Nacional.