Ministério Público pede ao TCU afastamento do ministro Ricardo Salles

O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu o afastamento temporário das funções do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

De acordo com a CNN Brasil, no pedido o subprocurador-geral pede que Salles permaneça afastado até que o STF decida a questão. Ele ressalta ainda que se o ministro for mantido no cargo poderá retardar ou dificultar a apuração dos fatos.

Ricardo Salles é alvo de uma notícia-crime no STF, a qual foi enviada pelo superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que afirma que o ministro teria agido para defender madeireiros.