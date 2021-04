Superintendente da PF no AM diz que Salles defende infratores ambientais

O superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, foi retirado do cargo ainda nesta quinta, após a denúncia contra o ministro Ricardo Salles o senador Telmário Mota. O delegado Leandro Almada, é o principal cotado para assumir a vaga de Saraiva.

Manaus/AM - O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, disse em entrevista concedida à GloboNews, nesta quinta-feira (15), que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, "defende infratores ambientais".

