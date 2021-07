Mário Monjardim, dublador do Salsicha, morre aos 86 anos

O dublador era pai do diretor de dublagem Júlio Monjardim e primo do diretor de novela Jayme Monjardim. Além de Júlio, era pai de Marcus, André, Leyla e Mario.

O dublador Mário Monjardim morreu nesta sexta-feira (30), aos 86 anos, no Rio de Janeiro. Ele deu voz a personagens icônicos de desenhos animados como Pernalonga, Salsicha, da turma do Scooby-Doo, e o Capitão Caverna.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.