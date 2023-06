Marido mata esposa grávida com facada no pescoço durante discussão

Ana Clarice Graça da Silva, de 23 anos, que estava grávida, foi morta com uma facada no pescoço durante uma discussão com o marido Jackson dos Santos Fernandes, de 29, no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (29).

Segundo o jornal O Globo, vizinhos informaram à Polícia Civil que o casal estava brigando desde o dia anterior.

Após matar a vítima, o suspeito deixou a filha do casal, de 1 ano, com uma vizinha e fugiu com o filho, de 3 anos. Jackson foi encontrado pelos agentes em um shopping e foi preso em flagrante.

Na delegacia, Jackson confessou ter matado a esposa e alegou que a mulher tinha puxado uma faca, mas que a desarmou e golpeou no pescoço.