Mãe e filha morrem soterradas após deslizamento de terra em Gramado

As duas mulheres estavam em casa com outros dois familiares no momento da tragédia, e não conseguiram sair a tempo. As outras duas vítimas conseguiram correr e escaparam do soterramento.

Lidowina Lehnen, 86, e Elisabeta Maria Benisch, 51, mãe e filha, morreram nesse sábado (18), durante um deslizamento de terra na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

