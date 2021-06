Mãe do serial killer Lázaro diz que filho é atormentado por demônio

A mãe do fugitivo Lázaro Barbosa, o ‘serial killer’ que está no 9º dia de fuga da polícia, suspeito de mortes em série na Bahia, Goiás e Distrito Federal, além de outros crimes como estupro e sequestro, afirmou que está torcendo para que o filho seja preso, mas acredita que ele seja atormentado por forças ocultas.

"O que eu mais quero é que ele seja preso, para ele esclarecer todas as verdades", disse ela em entrevista à TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado. A mãe afirmou que acredita que o filho tenha cometido os crimes com provas irrefutáveis: "Eu acredito naquilo que tem certeza, que teve digital, como lá na casa, que pegaram a digital dele, aí sim tenho certeza", disse ela.

A mulher acredita que o filho esteja sofrendo ‘perturbações’ de um “demônio” e que esse comportamento não seja natural dele: "O que está acontecendo não foi coisa que veio da mente dele não. Isso é uma coisa que perturba ele, depois da perturbação sai, aí é a hora do arrependimento", afirmou. "Eu acho assim, que é um demônio, um demônio que perturba ele. Tem mais de dois anos que eu não o vejo", disse.

Segundo o G1, um laudo psicológico feito em 2013 aponta que Lázaro é um “psicopata imprevisível”.

Ao "Cidade Alerta", a mãe fez um apelo para que Lázaro se entregue à polícia.

Os primeiros crimes cometidos por Lázaro teriam ocorrido há 13 anos no interior da Bahia. Vizinhos da família de Lázaro afirmam que em 2008, ele atirou no peito de homem que tentou evitar que ele estuprasse uma vizinha. Ele é procurado desde 9 de junho apos invadir uma casa de uma família e cometer uma chacina com um homem e seus dois filhos. A mãe da família foi morta sequestrada e morta três dias depois. A lista de crimes supostamente cometidos por Lázaro é longa.

Fuga entra para o 10º dia - Nesta sexta-feira (18), as polícias Militar, Civil e Federal entram no 10º dia de buscas pelo fugitivo, contabilizando 2 tiroteios dos quais ele conseguiu fugir. Foram 200 agentes policiais envolvidos nas buscas e agentes da Força Nacional ainda devem se juntar ao grupo. Lázaro é acostumado a dormir e viver no mato, o que dificulta a captura.

