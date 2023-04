Jovem filma momento em que é morto por padrasto; veja vídeo

“Ai ai… João. Ou João, não me mata não. Eu tenho filho, me ajuda João", dizia a vítima, agonizando.

O suspeito foi então até a casa do enteado, já com a arma na mão, e começou a gritar para que a vítima o respeitasse; Alisson, que estava em uma rede, disse não entender porque o padrasto estava ali o acusando.

Alisson Willian da Silva, de 20 anos, gravou o momento em que foi assassinado pelo próprio padrasto. O caso aconteceu no último domingo (16), em Eldorado, no Mato Grosso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.