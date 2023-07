Jovem é esfaqueada e morta por vizinha em briga por som alto

De acordo com o Uol, a suspeita teria reclamado do som alto na casa de Emily, que não gostou da cobrança. A Polícia Civil informou que "a suspeita partiu para cima da vítima com uma faca em punho e a matou com um único golpe no peito".

Uma mulher de 20 anos, identificada como Emily Victoria Pereira, morreu na última sexta-feira (30), após ser esfaqueada durante uma briga com a vizinha por causa de som alto. O caso aconteceu em Goiânia (GO).

