Homem pede para voltar com ex em palco e mata mulher após show

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (13) sob a suspeita de matar a ex-namorada a facadas em Solânea, no Agreste paraibano. O crime, que chocou a cidade, teria ocorrido após a vítima recusar um pedido para reatar o relacionamento, feito pelo suspeito durante um show de São João.

De acordo com informações da Polícia Civil, o agressor esperou a vítima no caminho de casa após a festa e a atacou. Após o feminicídio, ele teria retornado à própria residência, trocado de roupa e voltado ao local do crime, simulando prestar socorro. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante. O suspeito foi levado à delegacia local e permanece custodiado, aguardando a audiência de custódia.

O cantor Kelson Kizz, que recebeu o suspeito no palco durante o show de São João, manifestou seu choque e tristeza nas redes sociais. "De alguma forma a gente acaba se sentindo culpado, mesmo sabendo que não tinha o que fazer", desabafou o artista em seus stories do Instagram, revelando que está "sem dormir" desde que soube do assassinato.