Gracyanne Barbosa revela se participaria de reunião do Tchakabum no BBB 25

Para Gracyanne, seria apenas uma questão de conciliar sua agenda com a dos demais membros da trupe. "Eu adoro os meninos. Se comportasse com a agenda, eu aceitaria. Foi tão importante."

Ela acrescentou, entretanto, que não sabia se daria conta de uma turnê completa de apresentações. "Acho que não aguentaria fazer show todo final de semana - e eu digo fisicamente, por questão de joelho e tal - mas, se for em alguns shows, como elas [dançarinas do É o Tchan!] fazem, acho que sim!"

