Gamer que matou jogadora de CoD a facadas vai a júri popular nesta quarta

Guilherme Alves Costa, 18, vai a júri popular nos dias 9 e 10 de maio no Fórum Criminal de Medeiros Cunha Carreiro, em São Paulo, pela morte da jogadora de Call of Duty: Mobile do time FBI E-Sports, Ingrid Oliveira Bueno da Silva, 19, conhecida como Sol.

O crime aconteceu em 22 de fevereiro de 2021 na casa de Guilherme em Pirituba, zona Norte da capital paulista. Segundo o G1 SP, o réu foi preso após cometer o crime e segue em reclusão por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. De acordo com a acusação, Guilherme tentou ‘degolar a vítima’.

O réu pode pegar uma pena de 30 anos ou mais. Os advogados de Guilherme alegam que seu cliente não se lembra de ter assassinado Ingrid. Além disso, um parecer técnico de um psiquiátrico particular, que foi anexado recentemente ao caso, alega que o réu tem doença mental e precisa de tratamento. A doença é apontada como ‘Transtorno Delirante Persistente e Traços de Personalidade Antissocial”, que causam distorção do entendimento da realidade.

Na época do crime, Guilherme gravou e divulgou um vídeo em suas redes sociais confessando que matou Sol. Ele havia conhecido a vítima um mês antes de cometer o crime. Ingrid foi encontrada sem vida pelo irmão do suspeito, com diversas facadas pelo corpo.