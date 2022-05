Ex-mendigo flagrado fazendo sexo com esposa de personal é indiciado por difamação

No caminho, ele encontrou o carro da mulher estacionado e, quando se aproximou, viu que a companheira fazia sexo com o sem-teto.

O personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, que flagrou esposa fazendo sexo com o sem-teto Givaldo Alves, responderá por lesão corporal; já Givaldo será indiciado por difamação contra a esposa do personal, Sandra Maria Fernandes.

