Morador de rua revela sexo anal com mulher de personal em trecho vazado de entrevista

O trecho foi censurado pela emissora, mas vazou no Twitter. Na entrevista, Givaldo revela ter feito sexo anal com a mulher. “Ela sentou e vai, vai, muda de posição e fica de quatro e muda. E chegou um momento que perguntei pra ela quantas vezes ela queria goz** e ela disse 3”, detalha.

Em uma nova entrevista concedida por Givaldo Alves à Band, o morador de rua detalha o sexo com a mulher de um personal, no Distrito Federal. O caso ganhou repercussão nacional há alguns dias.

