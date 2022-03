Morador de rua pego com mulher de personal diz que não se arrepende: 'Ela é perfeita'

Givaldo Alves, o morador de rua que foi flagrado fazendo sexo com a esposa de um personal trainer em Planaltina, no Distrito Federal, resolveu falar pela primeira vez sobre o episódio.

O morador de rua concedeu entrevista ao canal no Youtube do site Metrópoles e voltou a negar a acusação estupro. Ele também diz que não se arrepende de ter mantido relações com a mulher.

“Não posso me arrepender porque o prazer que ela me deu é uma coisa que todo homem queria ter e a dor (das agressões sofridas) só me leva até ela (...) Ela é doce, uma flor no jardim de Deus, ela tem tudo o que um homem amante das mulheres gostaria de ter”, disse.

Durante a conversa, Givaldo conta que foi abordado pela mulher minutos antes em uma rua e que ela lhe ofereceu uma Bíblia e orou por ele.

Mais tarde quando passava próximo a uma rodoviária, a mulher o abordou novamente o convidou para manter relações com ela:

“Eu escuto vozes: Moço, moço, moço! Quando eu olhei para trás, uma moça líndissima. A moça veio até mim e disse eu quero ‘namorar com você’. Eu disse que era morador de rua e ela disse ‘eu quero namorar com você’. Eu disse: Moça eu sou um morador de rua, não tenho dinheiro e não tenho condições de pagar nem um hotel. E eu pude ouvir daquela boca doce: ‘Não pode ser no meu carro?’, detalha Givaldo.

O homem fala que a mulher foi tão insistente que ele acabou aceitando. Os dois foram para o veículo e seguiram no carro por alguns metros para um pouco mais distante da rodoviária e fizeram sexo no carro.

“Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda no corpo de mulher, perfeito. Então começamos a brincadeira, beijos na boca, orelha, pescoço e descendo (...), eu nunca vi igual e foi maravilhoso”, relata.

Durante o ato, Givaldo conta que foi surpreendido com um soco na janela do motorista, era o marido da mulher. Sem saber que ela era casada, ele abriu a porta do carro e foi agredido pelo homem.

Givaldo precisou ser hospitalizado após as agressões e a versão dada pelo marido é que a mulher sofreu um surto psicótico e foi estuprada.

O morador de rua, porém, contesta e diz que a moça com quem esteve fez questão de deixar claro que estava em busca de prazer e não revelou que era casada. Apenas dias depois, ele realmente tomou conhecimento de que o homem que o agrediu era o companheiro dela.