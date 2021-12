Esposa de sócio da Boate Kiss será ouvida no 6º dia de julgamento

O incêndio na Boate Kiss ocorreu em 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas.

Ao todo, o Tribunal de Justiça informou que o júri ouvirá16 pessoas, sendo 10 sobreviventes, 4 testemunhas e dois informantes, no entanto, ainda faltam dois sobreviventes e 11 testemunhas do caso.

