Empresário suspeito de agredir mulheres sai do Brasil após denúncias

O empresário Thiago Antonio Brennand Fernandes Vieira, de 42, deixou o Brasil em meio a denúncias de agressão, estupro, ameaça e outros crimes. Segundo os advogados, o homem está em Dubai.

Thiago teve a apreensão do passaporte determinada pela Justiça a pedido do Ministério Público, mas conseguiu viajar antes mesmo que a ordem fosse efetivada.

Segundo os advogados, ele não fugiu, já que ao viajar, na madrugada de domingo (4), ele não tinha nenhuma restrição. A defesa também afirma que o empresário deve retornar somente em outubro.

Entre as medidas tomadas pelo MP estão o pedido de uma indenização de R $100 mil para a mulher que foi agredida por ele dentro de uma academia em São Paulo e a proibição de que ele se aproxime da vítima.

Thiago também deve responder por corrupção de menores, já que a agressão na academia ocorreu na frente do filho dele e o estimulou a também ser agressivo com a vítima e com quem tentou defendê-la, proferindo uma série de xingamentos contra o grupo.

Vale lembrar que após a divulgação da cena, várias outras supostas vítimas de Thiago começaram a surgir. Inclusive uma mulher que alega ter sido estuprada por ele e obrigada a tatuar as iniciais do empresário no corpo.

Enquanto a mulher era tatuada, Thiago dizia que aquela era a marca de que ela pertencia a ele e era propriedade dele a partir daquele momento.