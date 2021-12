Elize Matsunaga se declara para a filha durante 'saidinha' de presídio; vídeo

"Te amo, minha filha. Nunca desistirei de você”, foram as palavras de Elize Matsunaga durante a “saidinha de fim de ano” da Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (23). Elize Matsunaga se declara para a filha durante 'saidinha' do presídio pic.twitter.com/IPXxF8lwLy — Babilônia (@hamudaniel19) December 24, 2021 Elize segurava um coração de papel quando deu o recado para a filha que é criada pela família paterna. Elize Matsunaga foi condenada pelo assassinato e esquartejamento do corpo do marido, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012. Suzane Richthofen e Ana Carolina Jatobá também ganharam o benefício de passarem as festas de fim de ano fora da prisão, por apresentarem bom comportamento.

