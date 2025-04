Diego se irrita com Castigo do Monstro no BBB, e Vitória ri

Mais tarde, a música do castigo tocou e Diego teve que ir até a área externa. Lá, havia uma área com um castelo de baralho sobre uma mesa. Um dummy entrou no local e derrubou o castelo, dando a Diego a missão de reerguê-lo.

Vitória: "Ele não está parecendo aquele Rei do Shrek que tem um cabeção e o cabelo assim? Com a carinha emburrada então... Vamos passar um blush?".

A atriz comparou Diego ao personagem Lorde Farquaad, do filme "Shrek". Diego, porém, continuou sério enquanto a amiga ria e desfilava com ele pela casa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Hypolito se mostrou irritado ao cumprir o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

